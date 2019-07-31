胡智為遭印地安人釋出 爭取尋找新東家

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）胡智為今天遭克里夫蘭印地安人釋出，他這個月曾被指定讓渡（DFA），之後續留球隊並降到2A，最終仍遭釋出，為本季台灣選手第2人，但美媒認為他仍有機會至其他球隊效力。

印地安人本來在這個月初將胡智為移出40人名單，進入指定轉讓程序（DFA），不過之後印地安人宣布，胡智為續留印地安人小聯盟3A的哥倫布快艇（Columbus Clippers），但隨後被降到2A。

胡智為是去年季末被坦帕灣光芒交易至印地安人，與張育成、江少慶、朱立人等當隊友。今年在3A出賽15場包含7先發，拿下1勝4敗，防禦率7.95，表現不盡理想，防禦率為旅美7年來最高；到2A之後，則是出賽3場含2先發，拿下0勝1敗，防禦率3.00。

胡智為今天遭到釋出，成為本季第2名台灣旅美選手遭釋出，上一人是曾仁和，被芝加哥小熊釋出後，現在效力於德州遊騎兵。不過美國媒體CBS SPORTS認為，因為胡智為有大聯盟經歷，仍有機會尋找新球隊，爭取繼續待在美職的機會。

胡智為從2013年開始在美國職棒發展，一開始在明尼蘇達雙城，2015年升至3A，該年季中被交易至光芒；2017及2018年都有大聯盟投球紀錄，在大聯盟共出賽11場，防禦率3.52，並於今年轉戰印地安人。（編輯：張芷瑄）1080731