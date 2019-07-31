林書豪傳拒絕俄羅斯豪門球隊 仍在等NBA合約

（中央社台北31日電）歐洲網站Sportando記者報導，台裔美籍球星林書豪拒絕俄羅斯強權莫斯科中央陸軍邀約，等待續留NBA，俄羅斯塔斯社記者則報導，這支豪門球隊從未對林書豪感興趣，30歲的林書豪動向依舊未定。

Sportando記者卡奇亞（Emiliano Carchia）昨天在推特上寫道，林書豪已經拒絕俄羅斯豪門球隊莫斯科中央陸軍（CSKA Moscow）的邀約，目前仍在等待NBA合約，「但如果沒成功，我不會排除他轉戰中國的可能性」。

但俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）記者卡塔休夫（Andrey Kartashov）也在推特上指出，中央陸軍對林書豪並不感興趣，雙方從未接觸，主因是因為林書豪的傷勢。

林書豪本月27日被問到是否會到莫斯科打球時曾說：「目前我還不知道。」

林書豪於2016年效力布魯克林籃網，由於髕骨肌腱斷裂傷勢嚴重，2017-18球季全季停賽。

林書豪上季從亞特蘭大老鷹隊出發，季末合約買斷後加盟暴龍，在暴龍打完最後23場例行賽，但季後賽僅出賽8場，場均出賽嚴重「縮水」只剩3.4分鐘，僅能繳出1.1分。有9年NBA資歷的林書豪生涯共出賽480場，平均可繳出11.6分、2.8籃板與4.3助攻。（編輯：盧映孜/核稿：王思捷）1080731