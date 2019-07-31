吃美食逛古蹟 U12小將休兵日體驗台南

2019第5屆U12世界盃少棒錦標賽26日起在台南開打，台南市政府31日安排外國隊伍在休兵日體驗台南，日本隊選手品嚐到期待已久的台南芒果。（台南市觀光旅遊局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）2019第5屆U12世界盃少棒錦標賽26日起在台南開打，台南市政府今天安排各隊在休兵日進行城市參訪。日本小將品嚐到期待已久的台南芒果，南非隊選擇到美術館、孔廟等景點參觀。

此次共有包括中華隊在內的12支球隊參賽，經過分組預賽後，今天是大會的休兵日，明天將展開循環複賽。台南市政府利用休兵日，安排參賽的外國隊伍在各接待學校師生的陪同下，進行台南城市文化參訪行程。

台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，今天共安排14條路線，包括參觀安平古堡、安平樹屋、延平老街、億載金城、德陽艦園區、國立台灣歷史博物館、林百貨、孔廟、美術館、巨人少棒文物紀念館、赤崁樓文化園區、十鼓仁糖文創園區、奇美食品幸福觀光工廠等地，希望讓各國選手更認識台南。

台南市觀光旅遊局指出，南非隊前往台南市美術館、林百貨、孔廟等地參觀；日本隊選手則在協進國小安排下，參觀校內巨人少棒文物紀念館，並品嚐到滿心期待的台南芒果，許多小選手露出滿足的笑容。

台南市觀光旅遊局指出，初次參加比賽的斐濟隊造訪了安平古堡、安平樹屋、德記洋行、安平老街等地。而古巴隊小將還特別要求前往量販店採購，體驗台灣購物文化。各接待學校也安排了不同風味的餐點，讓外國選手體驗台南多元的美食文化、及不同的城市人文風貌。（編輯：黃世雅）1080731