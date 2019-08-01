蔣智賢腳傷復原回歸 江國豪有望近期上一軍

（中央社記者楊啟芳新北1日電）富邦悍將蔣智賢今天傷後升一軍，預計會上場代打，他說打擊手感都還在，守備則是要熟悉左右移動；悍將也註冊了新秀投手江國豪，總教練陳連宏說，「江國豪上一軍的時間應會很快」。

蔣智賢本來下半季狀況不錯，還曾有滿貫全壘打演出；不過在7月12日對統一獅的比賽中，跑向一壘時腳扭傷，2天後下二軍休養。蔣智賢從7月底開始傳接球，並從前天開始打擊練習，今天就被登錄在一軍。

蔣智賢今天表示，腳傷已經好得差不多，昨天防護員測試也都通過，可以正常訓練。蔣智賢指出，打擊手感都還在，守備部分，則要再熟悉左右邊移動的感覺。

受傷半個月的時間，蔣智賢說：「會靠牛棚來適應眼睛動態，也會請教練幫忙送球給我打，並不會生疏。」不過蔣智賢今天對中信兄弟的比賽沒有先發，總教練陳連宏表示，蔣智賢可能會上場代打。

這次受傷已是蔣智賢本季第3次，先是開幕戰遭觸身球，4月底腳也受過傷，蔣智賢笑說：「受傷也是棒球的一環，只是看要怎麼維持，氣餒也沒有用，只要趕快想辦法回到球場上。」

另外，悍將今天將季中選秀第一輪選進的江國豪，登錄進60人名單，昨天江國豪在二軍交流賽初亮相，中繼1局被Future Star隊的湯家豪敲安打，不過送出1次三振，也讓對方敲出雙殺打，沒有掉分。

陳連宏表示，昨天看江國豪投球，節奏、速度都不錯，「他上一軍的時間應該會很快，今天登錄60人名單之後再做決定」。（編輯：張芷瑄）1080801