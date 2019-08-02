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台中協和國小足球隊遠征英國 超級盃奪銀

最新更新：2019/08/02 19:04

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市協和國小足球隊17名足球小將遠征英國，參加「2019年英國國際超級盃足球錦標賽」與來自世界多國足球勁旅較勁，奪下亞軍，讓國旗在國際飄揚。小將們預定3日晚間返國。

台中市協和國小今天發布新聞稿指出，協和國小足球隊17名小將於7月23日飛往英國曼徹斯特市參加為期4天的「2019年英國國際超級盃足球錦標賽（English International Super Cup 2019）」。經與來自世界各國的足球勁旅較勁，逐一打敗來自各國的足球強隊後，挺進冠亞軍爭霸戰。

文中提到，在冠亞軍爭霸戰中，協和國小足球隊與來自英國利物浦的隊伍交手。由於當地天氣低溫，加上陰雨綿綿，在不利台灣選手的氣候條件下，與冠軍擦身而過，奪下亞軍。

文中，帶隊教練張紹睿表示，「英國國際超級盃足球錦標賽」是由足球盛行且為現代足球發源地的英國所舉辦，相較於歐洲其他盃賽，此盃賽參賽隊伍的技術水準高超許多。

張紹睿指出，出國比賽，除需適應時差、氣候與場地環境，還得面對擅長不同技術及擁有體型優勢的國際足球勁旅，需具備高度的挫折忍受力與隨機應變能力，才能在異國嶄露光芒。

協和國小表示，這群福爾摩沙小將能在大不列顛的土地上贏得亞軍，為他們感到驕傲，揚名「英國超級盃」國際足球賽事的協和小將們，預定在3日晚間返抵國門，學校球迷及家長們將前往接機，歡迎載譽歸國。（編輯：戴光育）1080802

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