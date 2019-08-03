味全龍再簽曾傳昇等4人 剩4新秀未達共識

（中央社記者楊啟芳台北3日電）味全龍今天宣布簽下季中選秀第3輪游擊手曾傳昇、第5輪投手林子昱、第6輪投手森榮鴻及第10輪投手莊玉彬等4人，簽約金不公布，目前已簽下28人，僅剩徐若熙在內4人沒簽。

曾傳昇、林子昱、森榮鴻及莊玉彬皆有參與味全龍6月中的自辦測試會，測試會上曾傳昇表現曾讓總教練葉君璋驚艷，除了場上冷靜、守備穩定特質外，還具有左打優勢及打擊技巧。

順利與龍隊簽約，曾傳昇表示相當開心，也期待趕快開訓，他說：「當初會選擇打棒球是因為2008年八搶三資格賽中華隊對加拿大，葉總替中華隊擋下關鍵分數，相當感動，因此有機會成為葉總麾下球員，相當興奮。」

味全龍在這次季中選秀選進32人，除了第一批包含狀元劉基鴻在內的15人，1日也公布與來自南華大學的6名選手完成簽約，目前已簽下28人，龍隊球團表示，希望17日的開訓典禮全員到齊，目前僅剩下4名選手，包含首輪徐若熙、第2輪李凱威、第3輪郭天信、第4輪吳俊杰。

不過龍隊除了狀元劉基鴻簽約金新台幣590萬元之外，其他選手皆不公布，球團表示，會比照過去3年行情為基準，也希望建立一、二軍薪資區隔，球員上一軍保障月薪10萬元起，藉此激勵球員良性競爭、力求表現。

加上簽下的28名新秀，還有日前葉君璋招攬的林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷、歐耀宗等6名選手，龍隊球員已達34人，超過規章要求加盟球隊第一年至少28名球員門檻。17日開訓典禮上，球團將宣布隊長人選。（編輯：李錫璋）1080803