準中職球員李承禎先發好投 小馬青棒晉冠軍戰

（中央社記者謝靜雯台北5日電）小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽世界賽，中華隊今天與地主德州拉雷多隊交手，中華隊由準中職球員李承禎先發投5局失1分，中華隊打線適時搶分，順利以8比1拿勝、晉級冠軍戰。

小馬聯盟青棒賽此次由桃園平鎮高中棒球隊取得中華代表權，世界賽於2日在美國德州拉雷多舉行，採雙敗淘汰制，中華隊接連擊敗美南隊、地主德州拉雷多隊，今天是2度與地主隊碰頭。中華隊由李承禎先發，他在今年中職季中選秀，已由Lamigo桃猿隊選中。

李承禎前3局僅被敲出1支安打，沒有失掉分數，直到4局接連被敲3支安打，失掉唯一的1分，所幸他及時回穩，沒有擴大失分危機。李承禎今天總計投5局被敲4支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分責失分。

中華隊2局有攻勢，劉基鴻率先敲出安打、短打推進，靠著對方守備失誤跑回第1分，羅浩晨、何逸龍接連獲觸身球保送，顏國晉適時安打，一棒送回2分，再靠著陳致均安打，拿下第4分。

中華隊5局攻勢再起，顏國晉率先敲出三壘打，陳致均選到保送，林子豪二壘打送回1分，再靠著高飛犧牲打、黃兆維三壘打多添分數，5局打完取得7比1領先，7局中華隊靠著保送與一支二壘安打拿下第8分、順利奪勝。

中華隊率先搶下冠軍戰門票，將於台灣時間明天早上8時與美東（俄亥俄州）隊與波多黎各隊比賽的勝隊交手，挑戰小馬青棒2連霸。（編輯：屈享平）1080805