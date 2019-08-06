洋基單場5轟宰金鶯 客場全壘打數創聯盟新猷

（中央社巴爾的摩5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天作客巴爾的摩金鶯，洋基全場敲5支全壘打，終場以9比6獲勝。洋基本季作客金鶯的全壘打數來到32轟，刷新單季客隊在同一球場敲最多轟的紀錄。

洋基第5棒打者福特（Mike Ford）在這場比賽前，生涯僅擊出一支全壘打，不過他與陶克曼（Mike Tauchman）在8局上接連開轟，是洋基締造大聯盟新紀錄的關鍵長打。

陶克曼今天個人包辦兩轟，首發是6局上的陽春彈，這是洋基本季在金鶯主場的第30號全壘打，8局上陶克曼再追加兩分砲。

截至今天為止，洋基本季作客金鶯累計32轟，打破單季客隊在同一球場擊出全壘打數的大聯盟紀錄。

這項紀錄原本由密爾瓦基勇士（亞特蘭大勇士前身）保持，1957年球季他們在辛辛那提紅腿（辛辛那提紅人前身）的主場擊出29轟。

對比洋基客場揚威的表現，金鶯不僅輸球，還創下兩項難堪的大聯盟紀錄，包括本季第15次單場被擊出至少5轟，以及連10場比賽被敲出至少2支全壘打。

儘管如此，金鶯開路先鋒比亞（Jonathan Villar）的完全打擊表現堪稱全場亮點，他是金鶯隊史第5位締造完全打擊的打者，且是2009年皮耶（Felix Pie）之後的首位。

近期勇奪6連勝的洋基，接下來兩場比賽依然作客金鶯。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080806