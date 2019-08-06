陽岱鋼傷癒歸隊首打席敲安 巨人不敵中日隊

（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅日讀賣巨人隊選手陽岱鋼傷癒歸隊，今天與中日龍隊比賽先發打第1棒，首打席就敲出安打，陽岱鋼單場4打數敲1安，賽後打擊率2成98；巨人隊攻勢串聯不佳，終場以0比6吞敗。

陽岱鋼在7月25日巨人與養樂多隊比賽中，因為腰部不適，僅打了1個打席就提前退場，26日下到二軍，幾場復健賽打擊手感不錯，8月3日二軍比賽開轟，今天重回一軍。

巨人隊今天起與中日隊打3連戰，陽岱鋼今天先發打第1棒、守右外野，首局首打席敲出左外野方向安打，但隊友沒有推進攻勢、沒能替球隊跑回分數。

陽岱鋼3局吞下三振，5局壘上有人時敲出雙殺打，7局敲出投手方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成98。

今天比賽中日隊前3分都是靠福田永將打回，2局福田永將陽春砲幫助球隊先馳得點，4局再靠著失誤、福田永將二壘打拿下第2分，6局福田永將敲出個人單場第2轟，以陽春砲幫助球隊取得3比0領先。

中日隊8局再起攻勢，靠著洋砲艾蒙特（Zoilo Almonte）2分砲添分，福田永將敲出個人單場第4支安打，送回球隊第6分；巨人隊全場敲出7支安打，但攻勢沒有串連，沒能拿下分數、吞下敗仗。（編輯：謝雅竹）1080806