王維中後援2局失2分 賞布萊恩2次三振

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）奧克蘭運動家今天對芝加哥小熊的比賽，運動家隊王維中後援2局，被敲4支安打，失2分，但賞給小熊隊布萊恩2次三振，終場運動家11比4擊退小熊，王維中賽後防禦率3.33。

運動家在2局上攻下大局，坎哈（Mark Canha）敲三壘安打後，皮斯考提（Stephen Piscotty）再補上安打，先馳得點，賈諾（Dustin Garneau）再轟3分全壘打，接著靠著接連安打、保送，再得4分，取得8比0領先。

4局上皮斯考提再敲出3分砲，運動家拉開領先距離；6局下小熊的布萊恩（Kris Bryant）敲2分全壘打，運動家仍以11比2領先。

8局下王維中登板投球，剛開始就用3球三振今天有全壘打演出的布萊恩，2出局後雖被哈普（Ian Happ）敲二壘安打，不過接著讓打者擊出投手滾地球，沒有失分。

9局下王維中續投，投保送後再被卡拉帝（Victor Caratini）敲二壘安打，形成二、三壘有人，接著舒瓦伯（Kyle Schwarber）補上安打，帶有2分打點；1出局後王維中再被敲二壘安打，不過隨後3球三振布萊恩，再用右外野飛球拿下最後一個出局數，終場運動家以11比4擊退小熊。

總計王維中投2局，被敲出4支安打，投1次保送、2次三振，且2次三振都是賞給今年已敲出22轟的「老大」布萊恩，失2分。目前王維中出賽20場，防禦率上升至3.33。（編輯：張雅淨）1080807