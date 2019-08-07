球星紛退徵召 帕波維奇：美男籃隊不是C咖球員

（中央社拉斯維加斯7日綜合外電報導）帕波維奇同意從「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）手中接下美國國家男子籃球隊兵符時，許多人以為會在球衣背面看到諸如哈登、勒夫、里拉德與戴維斯的名字。

這幾位頂尖NBA球星退出美國隊選拔，不參加下個月在中國登場的世界盃籃球賽（FIBA World Cup），但總教練帕波維奇（Gregg Popovich）對他的陣容一點都不擔心。

美國國家隊在拉斯維加斯結束練習後，帕波維奇告訴記者：「我說過我們沒問題，而我言下之意是，我們很有福氣，美國男籃隊超有深度。」

「在這裡的每一個球員都想披掛上陣，這點無庸置疑，而這本身就是這場仗很重要的一環。各位見到的熱情、年輕、球技與全方位性，對我們真的很有利，因為深度是我們隊伍關鍵因素。」

波士頓塞爾蒂克後衛華克（Kemba Walker）就是其一，他說，很開心有機會爭取最後的12人名單。

華克說：「這對我們許多人而言是千載難逢的機會。」華克在2月的明星賽是先發球員，成為自由球員後，7月從夏洛特黃蜂轉至塞爾蒂克。

他說：「我想，我們當中有很多人很開心這些人退出，這代表我們的機會來了。這是我們站上大舞台、一展長才的機會，是讓我們擁有一些新體驗的機會。這會是一支全新面貌的球隊。大家多少會懷疑我們，但我們渴望發揮實力。」

洛杉磯湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）、休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、波特蘭拓荒者雙雄里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（CJ McCollum）以及克里夫蘭騎士勒夫（Kevin Love）等，都決定不參與選拔。

遞補他們位置的有湖人的庫茲馬（Kyle Kuzma）、猶他爵士的密契爾（Donovan Mitchell），以及華克的新隊友史瑪特（Marcus Smart）和克塔特姆（Jayson Tatum）。

帕波維奇說：「這些都不是C咖球員。你們聽到很多批評，說誰沒有進國家隊。但我一直強調，重要的是有誰在國家隊之中。隊中有非常優異的人才，如果各位仔細想想，要擠進12人名單很不簡單。」

「因此，對這些球員來說，每一天都很重要。我覺得今天大家表現都很棒。第一天的練習很順利。有些人表現很突出。整體而言，表現得太棒了。」

世界盃將於8月31日到9月15日在中國開打，9月1日E組的美國隊將對上捷克。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1080807