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台灣裙襬搖搖LPGA 決賽日觀眾拚5萬人

最新更新：2019/08/07 18:03

（中央社記者黃巧雯台北7日電）2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日開打，裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松今天喊話，希望今年決賽日觀眾能達到5萬人，4天共7.5萬人至8萬人，盼能締造亞洲紀錄。

王政松今天出席2019台灣裙襬搖搖LPGA賽事發布記者會時指出，除了今年賽事正式更名為「台灣裙襬搖搖LPGA」，要將「台灣」行銷至全世界外，還首創業餘球隊志工認領球洞，讓高球愛好者得以直接參與高球一級賽事。

去年裙襬搖搖LPGA賽事最後一天吸引超過3.2萬人進場觀賽，逼近亞洲地區高球賽單日進場最高觀賽人數紀錄，王政松今天大膽喊出，目標今年決賽日進場觀眾數突破5萬人，4天共7.5萬人至8萬人，期待能創造亞洲紀錄。

為吸引民眾進場觀賽，王政松透露，進場觀眾除了可拿到伴手禮外，若能走完全程18洞，還能拿到福袋，並可在決賽日參加抽獎，獎品內容包括摩托車、電器等。

王政松表示，台灣裙襬搖搖LPGA賽事不只侷限於高爾夫，也是展現台灣軟實力的機會，共有超過170個國家地區轉播，透過政府與民間充分合作，希望藉此向全世界傳送台灣的美。（編輯：張芷瑄）1080807

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