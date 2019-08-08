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蘇智傑8局敲超前安 颱風雨中獅隊險勝悍將

最新更新：2019/08/08 23:54

（中央社記者楊啟芳台北8日綜合報導）中華職棒今天在花蓮棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，雙方互有領先，到了8局下蘇智傑敲出2打點超前安，雖然一度因颱風雨暫停，最終獅隊還是以7比6擊退悍將。

4局上林益全從獅隊先發投手施子謙手中轟出3分砲，幫助悍將先馳得點，林益全繼上一場轟出滿貫全壘打後，此戰又開轟，本季已累積21發全壘打，目前獨居排行榜第2名，僅次於第一名朱育賢24支。

不過5局下獅隊攻下大局，林祐樂、唐肇廷安打後，林靖凱犧牲觸擊並造成投手傳球失誤，攻下1分，江亮緯再敲二壘安打，帶有2分打點形成平手；之後蘇智傑、潘武雄敲安打得1分，楊家維再擊出1打點滾地球，反倒取得5比3領先。

7局上悍將再展開攻勢，林宥穎因右外野手江亮緯接球失誤上二壘，陳品捷、陳凱倫接連敲安打，攻下1分，接著胡金龍安打，林益全擊出高飛犧牲打，追平比數；8局上高國輝轟出陽春全壘打，以6比5超前。

8局下獅隊再度逆轉戰局，先靠著2次保送及失誤形成滿壘，蘇智傑再敲出關鍵安打，帶有2分打點超前，隨後因雨勢過大暫停比賽，將近1個小時後才恢復，最終順利打完9局，獅隊以7比6擊退悍將。

單場MVP由第8局敲出超前安打的蘇智傑拿下，此戰5打數敲2支安打，包辦2分打點。獅隊先發投手施子謙主投6局，被敲5支安打，包含林益全的3分砲，失3分，送出4次三振，繳出優質先發，無關勝敗；勝投由第4任投手傅于剛獲得。（編輯：張佑之）1080808

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