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胡智為加盟小熊 3A出賽投3局無失分

最新更新：2019/08/09 13:17

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）胡智為日前被美國職棒印地安人釋出後，確定找到新東家芝加哥小熊，從小聯盟3A出發，今天中繼3局僅被敲1支安打，不過投出5次保送，沒有失分。

胡智為去年季末被坦帕灣光芒交易至克里夫蘭印地安人，不過本季成績不盡理想，在印地安人3A出賽15場包含7先發，拿下1勝4敗，防禦率7.95為旅美7年來最高。

胡智為在7月初曾被印地安人移出40人名單，進入指定轉讓程序（DFA），之後續留印地安人但被降到2A，7月底即被釋出。

不過，芝加哥小熊宣布，已於美國時間6日以小聯盟合約簽下胡智為，得以延續美職生涯，並從3A出發。

美國媒體MLB Trade Rumors指出，胡智為是高飛球率的投手，因此今年3A用球改變，可能造成胡智為淺在的問題；不過作者認為，胡智為在2019年之前的成績非常可靠，就看小熊是否能修正胡智為本季遇到的問題。

胡智為今天在對奧克蘭運動家3A的比賽中亮相，於4局上、球隊0比3落後時登板，雖然一開始就投出保送，不過讓下一棒擊出雙殺打，接著投保送、再被敲安打，形成一、二壘有人危機，最後用左外野飛球拿下3出局。

第5局胡智為續投，2出局後投出保送，不過沒有失分；第6局2出局後連出現2次保送，但最後送出三振。總計胡智為投3局，僅被敲1支安打，但投出5次保送，沒有失分，終場小熊3A也以4比3逆轉獲勝。（編輯：唐聲揚）1080809

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