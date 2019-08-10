林益全花蓮開轟笑稱颱風助攻 更重視團隊成績

（中央社記者謝靜雯台北10日電）富邦悍將隊野手林益全花蓮賽事連2場開轟，全壘打數快追上目前全壘打王Lamigo桃猿隊朱育賢，林益全笑說颱風風大助攻，也提到今年的想法和身體可結合，「能幫助球隊最重要」。

中職富邦悍將隊林益全，目前為止個人中職生涯單季最多轟為2015年、23發全壘打，去年僅敲出8轟，則平個人生涯單季最少轟紀錄，悍將隊7、8日在花蓮棒球場與統一獅隊交手，林益全連2戰開轟，7日敲出生涯第3發滿貫全壘打，8日敲出3分砲，目前本季累積21發全壘打。

林益全笑說，今年和往年相比，打擊方式沒有太大的調整，能夠連2天在花蓮開轟，可能是剛好遇到颱風接近，風比較大、所以幫忙把球吹出全壘打牆了；朱育賢目前本季敲出24轟、暫居全壘打王，對於全壘打王獎項，林益全表示沒有特別去想、順其自然。

林益全表示，往年單季全壘打產量差不多都有17支，去年嘗試一些新的訓練方式，但沒有好的結果，感覺明明身體很有力量，但卻打不出全壘打，「球員總要做新的嘗試，雖然不一定會馬上看到成效，但身為職業運動員、不進則退」。

去年季後不斷修正，林益全今年找回好感覺，腦袋想的東西和身體可以結合，全壘打產量有望刷新個人單季新高，不過林益全更在意團隊成績，「重要的是能夠為這個球隊的勝利貢獻多少」。（編輯：張芷瑄）1080810