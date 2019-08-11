江少慶先發吞敗 林子偉單場敲3安

（中央社記者謝靜雯台北11日電）旅美印地安人隊小聯盟3A投手江少慶，今天與藍鳥隊3A交手，先發5.2局失掉4分（3分責失分），球隊3比5吞敗、江少慶承擔敗投；紅襪隊小聯盟3A野手林子偉今天出賽，單場敲3安。

印地安人隊小聯盟3A今天與藍鳥隊3A交手，江少慶任先發投手，首局就有狀況，面對首名打者投出觸身球保送，1人出局後被敲安打、暴投，先掉1分，2人出局後再被敲出安打，失掉第2分。

江少慶3局再遇亂流，先被敲出安打，隊友守備也沒幫忙出現失誤，再投出暴投失掉第3分，接著被敲出安打再失1分；江少慶今天總計用80球投5.2局，被敲7支安打，投出6次三振，失掉4分（3分責失分）。

印地安人隊台灣野手張育成今天先發打第4棒、守三壘，5局敲出安打，今天總計3打數敲出1支安打，選到1次保送，吞下1次三振，賽後打擊率2成54；印地安人隊攻勢集中在首局，比賽後半段無力追分、吞下敗仗，江少慶吞下個人本季第8敗。

紅襪隊小聯盟3A今天與老虎隊3A交手，紅襪隊林子偉先發打第1棒、守游擊，首局首打席敲出安打，3局再敲安，5局敲出個人單場第3安，6局吞下三振，8局敲出滾地球出局，林子偉今天總計5打數敲出3支安打，連兩場出賽都敲安，紅襪隊終場以6比5拿勝。（編輯：屈享平）1080811