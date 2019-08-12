U19世界盃中華女壘1勝1敗 戰荷蘭拚晉級

2019年U19女壘世界盃開打，中華女壘隊（圖）一日兩戰，12日首戰與紐西蘭隊交手展現韌性奪勝，下午與加拿大隊比賽打線受制，以0比7吞敗，13日與荷蘭比賽是爭取晉級的關鍵戰。（中華民國壘球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）2019年U19女壘世界盃開打，中華女壘隊一日兩戰，與紐西蘭隊比賽7局靠著姜婷恩致勝安打以7比6拿勝，與加拿大隊比賽打線受制，以0比7吞敗，明天與荷蘭比賽是爭取晉級的關鍵戰。

2019年U19女壘世界盃美國時間10日起在加州洛杉磯爾灣舉行，此次總計16支球隊參賽，預賽分4組舉行，地主美國隊與墨西哥、捷克、波札那共和國同在A組，美國在此層級賽事總計拿下6冠，成績最亮眼。

日本也曾在此層級賽事拿下5冠，此次和澳洲、義大利、南非同在B組，C組為波多黎各、中國、巴西及愛爾蘭，中華隊與加拿大、荷蘭、紐西蘭同在D組，中華隊過去最佳成績為銅牌。預賽分組前2名球隊將晉級8強超級循環賽。

中華隊由奧運前女壘國手韓幸霖掌兵符，分組對手實力都很堅強，今天首戰與紐西蘭隊交手，兩隊攻勢互有往來，4局打完中華隊3比5落後。

中華隊5局靠著林夢琪安打開啟攻勢，張嘉芸三壘打先追1分，再靠著滾地球跑回追平分，紐西蘭6局下半再拿下1分超前比數，中華隊展現韌性，7局靠著保送、張嘉芸三壘打先追1分，姜婷恩關鍵安送回致勝分，順利拿下比賽勝利。

中華隊下午比賽與加拿大隊交手，中華隊打線受制，全場僅敲出3支安打，沒能拿下分數，加拿大比賽前半段攻勢不斷，中華隊終場以0比7吞敗。

中華隊明天將與荷蘭隊交手，荷蘭隊今天以一日兩戰先以0比2不敵加拿大隊，接著以0比7不敵紐西蘭，中華隊明天只要擊敗荷蘭隊，應就可以順利晉級8強超級循環賽。（編輯：張雅淨）1080812