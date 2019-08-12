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彭政閔花蓮告別戰內野票賣光 曾幫球場敲首轟

最新更新：2019/08/12 18:03
中華職棒11日在天母球場進行富邦悍將隊與中信兄弟隊的雙重賽，同時也是彭政閔最後一次在天母球場出賽，晚場賽後彭政閔向球迷致詞，感謝他們一路以來的支持，球迷高舉看板與彭政閔互動。中央社記者張新偉攝 108年8月11日
中華職棒11日在天母球場進行富邦悍將隊與中信兄弟隊的雙重賽，同時也是彭政閔最後一次在天母球場出賽，晚場賽後彭政閔向球迷致詞，感謝他們一路以來的支持，球迷高舉看板與彭政閔互動。中央社記者張新偉攝 108年8月11日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職中信兄弟明後天將主場拉至花蓮棒球場，也將是「恰恰」彭政閔花蓮棒球場告別戰，花蓮棒球場首轟、首度個人單場雙響砲紀錄都是彭政閔，兩場比賽內野門票都已售完。

中華職棒本季在花蓮棒球場安排7場賽事，上週5場賽事為統一獅隊主場，本週中信兄弟隊將主場拉至花蓮，明、後天將與統一獅隊交手，明天比賽獅隊派出先發投手為洋投亞力克，兄弟隊則派出洋投紐維拉迎戰。

兄弟隊「恰恰」彭政閔今年季後將結束球員生涯，陸續向全台各球場告別，7月17日告別高雄澄清湖棒球場，有8023名觀眾入場觀賽，8月11日告別天母棒球場，則吸引滿場1萬名觀眾入場。

本季花蓮棒球場5場例行賽事打完，觀眾人數最多為5077人，彭政閔告別花蓮棒球場，兩場比賽內野門票已經售完，有機會改寫本季花蓮棒球場例行賽最多觀眾人數。

花蓮棒球場從2002年開始安排中華職棒賽事，2002年5月4日兄弟象與興農牛比賽，彭政閔敲出花蓮棒球場中職賽事首轟，2003年7月31日，彭政閔單場雙響砲，也是花蓮棒球場中職賽事史上第1人，彭政閔生涯在花蓮棒球場總計敲出8轟，也有機會在明後天賽事繼續推進全壘打紀錄。（編輯：方沛清）1080812

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