人氣王15連霸明星賽最終戰 彭政閔：很感動[影]

2019中職明星對抗賽第2戰28日在新莊棒球場開打，8局下中職明星隊彭政閔（前）最後一次上場打擊，全場球迷高喊「彭政閔」。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒明星賽今天進行第2場，由於今年是人氣王15連霸彭政閔最後一次明星賽，賽後聯盟特別舉辦對彭政閔致敬儀式，全場8830名球迷熱烈歡呼，也讓彭政閔說：「很感動。」

彭政閔今年球季打完就要退休，因此這次明星賽是生涯最後一次，昨天曾敲出一發2分全壘打，今天也打滿全場，4打數敲出1支安打、跑回1分，還在9局上與陳江和一起接替守備，與中職明星隊一起在場中玩自拍。

賽後聯盟特別為了彭政閔舉辦致敬儀式，並由中華明星隊隊長王勝偉代表，送上明星賽兩隊全體球員的簽名球衣，王勝偉表示，「感謝學長在我的棒球路上給予很多指導，學到很多對棒球的態度，我會繼續帶這樣的態度面對每場比賽。」

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

2019中華職棒明星對抗賽28日在新莊棒球場進行第2天賽程，1局下中職明星隊彭政閔（圖）敲出左外野方向安打，隨後靠著隊友再敲安打，回本壘得分。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

對於這個賽後儀式，彭政閔表示，「很感動，其實算是929引退賽的熱身，很多話想講，但上去有點忘記，不知道要講什麼，非常感謝聯盟有這樣的活動。」這次是彭政閔及陳江和生涯最後一次明星賽，接下來彭政閔也要依序跟各個球場道別，不過彭政閔說：「還是自己要準備好，每個人一定會走到這條路。」

彭政閔在明星賽已達成多項紀錄，包括最多20場出賽、最多20場先發出賽、31壘打數、65打席、61打數、19支安打、12得分。不過明星賽人氣王15連霸還是最難得紀錄，彭政閔表示，這是球迷給予的榮耀，對於這個頭銜沒有想太多，只希望球迷能夠開心。

彭政閔指出，從2001年到現在，歷經觀眾人數很少的時候，還有陳金鋒引退等各個階段，「不管是軟硬體設施，各項都有進步，表示聯盟或球團的進步，到現在為止感受得到。」

與彭政閔一起打最後一次明星賽的陳江和，賽後也說：「恰哥辛苦了，我們想法都是一樣，謝謝球迷，沒有球迷我們也沒有打明星賽的機會，也謝謝恰哥對台灣棒球的貢獻。」（編輯：翁翠萍）1080728

2019中華職棒明星對抗賽第2場28日在新莊棒球場舉行，8局下中職明星隊彭政閔（圖）最後一次打擊前，在打擊準備區準備上場。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

2019中華職棒明星對抗賽28日在新莊棒球場進行第2天賽程，1局下中職明星隊彭政閔（圖）敲出左外野方向安打。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

2019中職明星對抗賽第2戰28日在新莊棒球場開打，8局下中職明星隊彭政閔（中）最後一次打擊，擊出右外野方向飛球遭到接殺。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

2019中華職棒明星賽28日進行第2場，今年也是人氣王15連霸彭政閔最後一次明星賽，賽後聯盟特別舉辦彭政閔（中）的致敬儀式，全場球迷熱烈歡呼，彭政閔賽後也向球迷致意。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

2019中華職棒明星賽28日進行第2場，今年是人氣王15連霸彭政閔（左）最後一次明星賽，賽後聯盟特別舉辦對彭政閔的致敬儀式，中華明星隊隊長王勝偉（右）送上簽名球衣。中央社記者張新偉攝 108年7月28日