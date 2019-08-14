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足協與國體簽合作備忘錄 盼國家隊終止流浪

最新更新：2019/08/14 12:25

（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華民國足球協會今天與國立體育大學簽署合作備忘錄，國體將提供國家隊天然、人工草皮足球場與運科資源，足協理事長邱義仁希望能讓遊走各地集訓的國家隊，終止流浪生活。

邱義仁今天在記者會中感嘆，過去國家隊就像流浪兒童，集訓腳步遍布台北、嘉義與高雄等地，欠缺固定及周邊完善設備場域，而國體未來將能提供天然草皮、運科資源，讓球員受到良好照料，讓國家隊可以終止流浪生活。

國立體育大學校長邱炳坤致詞時表示，國體同時擁有天然、人工草皮球場，且能支援國家隊營養、體能檢測等醫護資源，還可透過學校完整運動行銷、賽會管理、媒體傳播、組織經營，開創足球運動產業。

由於北部場地多以人工草皮為主，國體擁有少見天然草皮足球場且使用率低，這也是足協此次相中國體場地的最大原因，但因還需整建，足協秘書長方靖仁透露，中華男足備戰卡達世界盃亞洲區資格賽，月底仍將先前往高雄國訓中心集訓，未來場地整建後，將優先提供中華男、女足使用。

方靖仁提到，國體足球場周遭還設有會館，擁有約30間房間，可供球員進駐，若客滿時，也可就近入住林口附近飯店，飯店業者也能配合球隊調整菜單。（編輯：屈享平）1080814

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