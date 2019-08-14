女壘青年隊挺進世界盃 台灣加油歌聲迴盪球場

中華隊在美國加州爾灣參加世界棒壘總會（WBSC）U19（19歲以下）女壘世界盃，別具特色的唱歌加油方式讓各國隊伍印象深刻。中央社記者林宏翰爾灣攝 108年8月14日

（中央社記者林宏翰爾灣13日專電）中華隊參加2019年U19女壘世界盃，今天8強循環賽一日兩戰，2比1勝墨西哥、0比9不敵日本，比賽無論輸贏，休息區歌聲不斷，小將們用最具特色的加油方式互相打氣。

2019年U19女壘世界盃美國時間10日起在加州爾灣舉行。以南投埔里高工、高雄中正高工、台北士林高商等3校學生為班底，共17名青年國手經過2年的培訓，在前奧運國手韓幸霖擔任總教練領軍下，赴美參加世界棒壘總會U19（19歲以下）女壘世界盃。

這支來自台灣的娘子軍，身材與歐美隊伍比起來雖然嬌小，但士氣高昂，每場比賽在休息區裡大聲唱歌，與觀眾席上的僑胞加油聲呼應，讓當地的觀眾印象深刻。

台灣無論棒球、壘球的學校隊伍都有唱歌打氣的傳統，有的來自職棒加油歌，也有大部分來自原住民的教會歌曲。

中華隊昨晚8時的比賽，9比0擊敗荷蘭，搶下8強超級循環賽的門票。今天賽程一日兩戰，上午10時一場、下午5時30分再打一場，小球員克服體力的挑戰，對墨西哥拿下複賽首勝。

對墨西哥之戰贏得精彩，1局下4棒捕手林佳萱在壘上有2名隊友的情況下，敲出清壘的三壘安打，中華隊靠著陳靖瑜、風羽璇兩任投手封鎖，以2比1擊敗墨西哥。

目前就讀暨南大學一年級的林佳萱說，當時壘上有人，一心只想送回隊友，教練不斷鼓勵「放輕鬆，沒問題一定可以」，相中對方一記外角直球攻擊。

主戰投手陳靖瑜貢獻良多，昨晚對荷蘭完封5局，帶著球隊挺進8強，今天上午對墨西哥先發2局無失分，下午對日本再度先發，1.2局失3分吞下敗投。

對上世界排名前二的強敵日本隊，中華隊艱苦奮戰，派出4任投手無法壓制日本火力，被敲11支安打失9分，自家打線只敲2安，無法攻下分數，提前在5局以0比9落敗。

日本與美國、加拿大是這次賽會的一級強隊，總教練韓幸霖說，對日本之戰發生不少失誤，加上昨天打晚場比賽，今天又一日兩戰，對球員的體力是一大考驗，希望接來的賽程繼續努力。

這支高中生為班底的女壘青年隊培訓2年，今年加入成人組的企業女壘聯賽，以賽代訓，儘管打了10多場只贏了1場，但韓幸霖說，這對球員來說是很好的磨練。

韓幸霖說：「集訓2年來，最近參加企業聯賽，球隊的抗壓性進步很多。我們提早來美國移地訓練，適應時差與天氣，第一場比賽開打的時候，我們都無所畏懼。」

中華隊複賽戰績1勝2敗，接下來幾天還有4場比賽，分別對上波多黎各、美國、澳洲與中國大陸。（編輯：周永捷）1080814

中華隊在美國加州爾灣參加世界棒壘總會（WBSC）U19（19歲以下）女壘世界盃，前奧運國手韓幸霖擔任總教練。中央社記者林宏翰爾灣攝 108年8月14日

中華隊在美國加州爾灣參加世界棒壘總會（WBSC）U19（19歲以下）女壘世界盃，總教練韓幸霖說，經過2年培訓、參加企業聯賽，這批球員抗壓性進步很多，站上賽場毫無畏懼。中央社記者林宏翰爾灣攝 108年8月14日