曾因比別人晚升一軍壓力大 楊晉豪甩負面想法

（中央社記者楊啟芳桃園14日電）中職富邦悍將楊晉豪日前升上一軍就有好表現，他今天表示，去年因為看到同學都已上一軍，一度給自己很大壓力，但受傷期間改變心態，本季不帶著負面想法上場，只想盡全力就好。

因為蔣智賢受傷下二軍，楊晉豪在11日本季第2度升上一軍，上一次已經是3月剛開季的事情。當天雙重賽晚場，楊晉豪擔任開路先鋒，繳出5打數3安打、2打點表現，還選到1次保送，總教練陳連宏也稱讚楊晉豪是跑、打、守三拍子好手。

楊晉豪是2017年悍將第一指名，不過直到今年才首度升一軍，他坦言：「去年給自己滿大壓力，因為看到同學都已經爬上來（一軍）。」且楊晉豪進職棒後受過不少大小傷勢，最嚴重是去年髖關節受傷，他認為，主要是跟身體強度有關係，「從高中升到職棒，這樣高強度比賽真的沒想像中簡單。」

不過楊晉豪也利用在受傷期間思考很多，他說：「受傷時雖然身體在休養，不過心裡還是在工作，那時就想說有些東西不是我們能決定的，只要盡全力就好。」

因此楊晉豪今年心態改變，也不去想比別人晚上一軍，「每個人都是不一樣的，守備位置也都不一樣，今年不會去特別想什麼了，也比較知道要怎麼調整身體。」楊晉豪指出，自己提早經歷了同學還沒經歷過的受傷，也讓他了解「健康」是打職棒最重要的一環。

楊晉豪在二軍守備位置以二壘為主，較少守三壘和游擊，不過這次上一軍是頂替蔣智賢的三壘，對此楊晉豪表示，「好不容易有機會，不能有太多負面想法，一樣都是接球、傳球。」（編輯：吳協昌）1080814