味全龍開訓林旺衛任隊長 拚2023季後賽

（中央社記者楊啟芳、葉子綱雲林縣17日電）中華職棒第5隊的味全龍，今天在斗六球場開訓，典禮上並宣布由林旺衛擔任隊長，總教練葉君璋更設定2023年打進季後賽的目標。地主雲林縣長張麗善率團隊慶賀之外，並希望「龍魂再現」，讓在地民眾再次體驗棒球風華。

龍隊在開訓典禮上先公布隊長，由前富邦悍將球員、有4年職棒資歷的林旺衛擔任，他表示，「我們會把過去的龍魂精神、過去3連霸的精神傳承下去，也會把最好的成績回報給所有人。」

今天的開訓，總教練葉君璋為味全龍設了一個明確的目標，就是2023年可以打進季後賽，他說：「為了這個目標，接下來會用科技化的設備、訓練，來協助選手，也會再補強教練團。」

雲林縣長張麗善也率縣府團隊參加龍隊開訓典禮，張麗善指出，味全龍隊選擇斗六棒球場為訓練基地，開啟雙方歷史新頁，未來也希望味全龍隊選擇斗六棒球場為主場，在球隊標舉創造新高度、新科技與新鮮感之餘，創造球隊及球場新亮點。

葉君璋提到讓龍隊選手可以參加今年冬盟，對此中華職棒會長吳志揚指出，「冬季聯盟已經在籌組，剛剛葉總提出來的訊息也在計畫中，會趕快跟想來參加的國家和隊伍，把參賽狀況敲定，朝這個目標來進行。」

龍隊規劃第一個交流賽是在9月19日與中國的四川蛟龍隊，還有11月的澳洲交流賽，也會與日、韓球隊交流。

至於開訓典禮先曝光的第一套紅、白復古球衣，領隊吳德威表示，交流賽還會亮相實戰球衣，明年打二軍也會有新球衣，2021年上一軍同樣會做改變。

對於球衣風格的想法，吳德威說：「我們希望能夠多元並存，以前的LOGO比較可愛版，現在的比較凶猛，我們也有做很多討論要前衛還是復古，但兩種都會保留。」（編輯：屈享平）1080817