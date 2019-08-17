味全龍開訓選手操到吐 教頭葉君璋從興奮變責任

中職味全龍隊17日在雲林斗六棒球場開訓，總教練葉君璋表示，心情從一開始的興奮轉為責任，希望能帶領球隊在2023年打進季後賽。中央社記者吳家昇攝 108年8月17日

（中央社記者楊啟芳雲林17日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場開訓，總教練葉君璋表示，心情從一開始興奮轉為責任，希望帶領球隊在公元2023年打進季後賽；球隊正處於體能訓練期，葉君璋笑說，不少人練到吐。

葉君璋在球員時期打過4年味全龍，是「老龍隊班底」之一，曾任義大犀牛隊、富邦悍將隊總教練。

葉君璋表示，球隊安排盛大開訓典禮，「我覺得還不錯，對選手來講，讓他們知道自己是受到期待。」

他說，一開始知道龍隊重組，心裡很興奮，也覺得不可思議，但選手加入2週後，興奮已不見了，感受就是責任，「怎樣把龍隊過去的文化、精神帶給現在的球員是比較大的責任」。

葉君璋表示，希望增加教練團成員，當初沒計畫選秀要選這麼多人，這次季中選秀選了32人，比預期多，希望增加教練人手，才能顧到每個球員。

他說，目前球隊訓練處於體能期，「業餘學生跟職棒訓練狀況非常不一樣，我們這2個星期看下來選手非常投入，不少人都練到吐」，9月開始會有一個月戰術及技術訓練，之後開始交流賽，希望能參與今年底冬季聯盟。

日籍外援川崎宗則定位將是球員兼教練，葉君璋表示，之後交流賽川崎宗則一定會上場當球員，「希望選手可以從他比賽的態度、細膩度、技術學到一些東西」，也希望剛退休不久的川崎宗則傳承經驗給球員。（編輯：李明宗）1080817