雞婆個性被欽點當隊長 林旺衛在球場更珍惜

中職味全龍隊17日在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（前右）宣布由林旺衛（前左）擔任隊長。中央社記者吳家昇攝 108年8月17日

（中央社記者楊啟芳雲林17日電）味全龍今天在斗六棒球場開訓，公布了隊長為前富邦悍將球員林旺衛，總教練葉君璋看中他「雞婆」的特質；林旺衛表示，會以身作則，能重回球場也會更珍惜，帶領好學弟。

林旺衛2006年在美國職棒雙城隊展開職業生涯，直到2012年底為止，並於2015年開始效力義大犀牛、富邦悍將，去年底遭到釋出。隨著味全龍成為中職第5隊，林旺衛也回到球場上，並擔任隊長帶領學弟。

林旺衛表示，會以身作則，把該做的做給學弟看，「我主要是跟學弟信心喊話，他們每個都很棒，就是差在信心，所以一直灌輸他們不要去害怕其他4隊的大前輩，年輕要有衝勁、拚勁，來對抗其他4隊」。

葉君璋笑說：「我跟旺衛同隊過，知道他個性滿雞婆的，而且從小在每個階段都當過隊長，相信有這方面特質，這樣的個性有助於年輕球員。」林旺衛也承認自己很「雞婆」，連球員便當分配都會管。

林旺衛從被前東家釋出，到擔任新球隊隊長，他表示，「老天自有安排，就是一個緣分，也感謝葉總給我這個機會，會更珍惜在球場上打球的每一天，把所知道、所學的再傳授給學弟們，好好享受在球場上」。

林旺衛指出，本來葉總找他時也考慮了一陣子，但在家人及朋友支持下，他說：「覺得還可以打就回來繼續打，我不會說刻意做給誰看，只要表現給自己看，證明我還是可以的，也會打出好成績回報給支持我的人。」

林旺衛的雙胞胎弟弟林旺億也被找來龍隊，林旺億是投手，2013年底遭Lamigo桃猿釋出。林旺衛表示，能跟弟弟同隊很開心，「我們從高中畢業就沒有同隊了，之前有想說如果可以同隊更好，我們兩兄弟會更努力，把這球隊帶領好」。（編輯：張芷瑄）1080817