林益全追隨彭政閔腳步拚紀錄 更想創造自我價值

中華職棒富邦悍將隊林益全（圖）不斷追逐紀錄，坦言中信兄弟老將「恰恰」彭政閔是一個目標，但也認為更重要的是創造自我價值。中央社記者謝靜雯攝 108年8月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）世界12強賽日本隊總教練稻葉篤紀今天到新莊棒球場看球，來台採訪的日媒賽前也採訪富邦悍將隊林益全；林益全不斷追逐紀錄，坦言彭政閔是一個目標，「但重要是創造自己的價值」。

世界12強棒球賽日本隊總教練稻葉篤紀訪台， 前兩天在桃園棒球場看中職賽事，今天到新莊棒球場看富邦悍將隊與統一獅隊比賽，來台採訪的日媒賽前也特別訪問悍將隊強打者林益全，問題包括要林益全自述優勢，以及台灣最強的打者是誰等。

林益全本季不斷追逐紀錄，先後達成中職生涯150轟、1500安，今天賽前生涯打點數896分，差4分就可以達成生涯900打點里程碑，為中職史上第4人；林益全許多成績包括打點、安打數、全壘打數都追在中信兄弟隊「恰恰」彭政閔之後，之前也被彭政閔點名，看好成為下一個達成中職生涯2000安的球員。

林益全坦言，目前許多紀錄都追在彭政閔後面，當然會把彭政閔當成一個目標，但從中職新人年開始，一路打到退休時，最大的希望還是可以創造自己的價值，「再回頭看時，讓自己不會後悔走上這條路」。

至於生涯900分打點， 林益全表示，也要隊友先上壘，才能有機會打回分數。他也順便提起日媒先前問的「個人優勢」，林益全直言，無論多會打安打、全壘打、打點，最重要的還是球隊可以贏球，「拿下個人獎項開心，但球隊拿下總冠軍對於球員才是真正的肯定」。（編輯：謝雅竹）1080817