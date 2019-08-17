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龍隊開訓初體驗 狀元劉基鴻：真的是職棒選手了

最新更新：2019/08/17 18:16
中華職棒味全龍隊17日在雲林斗六球場開訓，今年季中選秀狀元劉基鴻認為職業訓練很不一樣，他也說，自從4天前踏進球場後，感受到自己真的是職棒選手了，也因球隊每個人都很友善，讓他快速適應這裡的生活。中央社記者吳家昇攝　108年8月17日
中華職棒味全龍隊17日在雲林斗六球場開訓，今年季中選秀狀元劉基鴻認為職業訓練很不一樣，他也說，自從4天前踏進球場後，感受到自己真的是職棒選手了，也因球隊每個人都很友善，讓他快速適應這裡的生活。中央社記者吳家昇攝　108年8月17日

（中央社記者楊啟芳雲林17日電）味全龍今天在斗六棒球場開訓，球員大部分都是透過今年季中選秀加入，狀元劉基鴻和第3輪曾傳昇都認為職業訓練很不一樣，劉基鴻也說，穿上球衣後感覺自己真的是職棒選手了。

劉基鴻表示，已經在球隊訓練4天，很多沒有接觸過的新訓練，「這邊量非常多，跟高中完全不一樣，模式也都不一樣，不過練習凝聚力很好，大家都會互相鼓勵，就算自己很累，聽到別人鼓勵也會想繼續往前」。

劉基鴻指出，自從4天前踏進斗六球場後，感受到自己真的是職棒選手了，也因球隊每個人都很友善，讓他快速適應這裡的生活。尤其今天穿上味全龍球衣，他說：「感覺從學生轉到職業，真的不一樣了，開始出來賺錢了。」

龍隊第3輪游擊手曾傳昇則表示，這幾天練到很多不一樣的東西，且跟隊上的內野手一起練下來，也感受到自己和學長們還有差距，要多學習。曾傳昇說：「雖然進度跟不太上，但我會盡量做好，希望在1、2個月之後跟上。」

龍隊大部分球員都沒有職棒經驗，不過也有打過職棒的林旺衛、吳宗峻等人帶領。有9年職棒經驗的吳宗峻是隊上最資深，他表示，第一天練習就有9個學弟練到吐，「我跟他們說，不要急慢慢來，不要一開始就衝上去，還有很多時間可以好好調整。」（編輯：張芷瑄）1080817

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