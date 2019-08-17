潘威倫9度挑戰141勝失利 身體狀態佳不擔心

中華職棒統一獅隊投手潘威倫9度挑戰生涯第141勝仍失利，17日對富邦悍將隊繳出優質先發，可惜打線沒幫忙，讓潘威倫吞下近期5連敗。中央社記者謝靜雯攝 108年8月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）統一獅隊投手潘威倫9度挑戰生涯141勝失利，今天對富邦悍將隊7局優質先發，但打線沒幫忙，潘威倫吞下近期5連敗，他自評今天狀況不錯，「只要繼續出賽一定有機會」。

統一獅隊老經驗投手「嘟嘟」潘威倫，今天賽前中職生涯累積達140勝，已經是中華職棒紀錄，再1勝就可以追平退役球星陳義信的台灣職棒生涯141勝紀錄（中華職棒92勝、台灣大聯盟49勝）。

潘威倫今天先發投球內容不差，僅在2局稍微有狀況，1人出局後接連被敲5支安打，失掉2分責失分，今天總計用108球投7局，被敲9支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，但隊友打線沒有幫忙，球隊1比3輸球，潘威倫吞下個人本季第5敗，近期出賽4連敗。

潘威倫表示，2局接連被敲安打，當時想著把球壓低，希望能製造滾地球製造雙殺，結果沒法掌控，有些被擊出的球還是穿出內野防線變成安打，但2局過後想辦法調整，比賽後半段無論放球點、進壘位置都有修正回好的狀態。

9度挑戰生涯141勝還是沒能成功，潘威倫上一次拿下勝投已是5月26日，他提到今天投到比賽後半段感覺身體狀況不錯，也能比較放心面對接下來賽季，至於遲遲沒能拿下的141勝，他則表示， 做好該做的事，「只要繼續出賽，相信就會有機會拿下勝投」。（編輯：張芷瑄）1080817