味全龍與徐若熙尚未達共識 不排除交易可能

（中央社記者楊啟芳雲林18日電）味全龍隊已經在斗六棒球場開訓，不過還有3名新秀尚未簽下，與首輪徐若熙還沒達成簽約金共識，不過正縮小距離中，領隊吳德威表示，也不排除與其他球隊交換選手的可能性。

味全龍在季中選秀選進28輪、32人，目前已簽下28人，剩下4名選手，包含首輪徐若熙、第2輪李凱威、第3輪郭天信、第4輪吳俊杰，因此他們也沒有來參與開訓活動。

龍隊領隊吳德威表示，已經與吳俊杰談好，預計下星期就會加入訓練；不過和首輪的徐若熙在簽約金上還有一些差距，另外2人則是只差在小細節，每個星期都在跟選手見面，逐步縮小雙方差距中。

對於尚未簽下的3名球員，吳德威表示，不排除與其他球隊交換選手的可能性，有在跟其他領隊接觸，交換意見、多方了解，「不過這都很難說，也是有可能最後都簽下來。」

除了狀元劉基鴻簽約金590萬元之外，龍隊皆未公布其他選手簽約金，吳德威表示，會一起在8月31日後公布，因此也希望這之前能簽下所有選手。

吳德威指出，因為是第一次與球員談，很多事情都還在學習，大部分選手都會給簽約金，預算也追加過好幾次，目前花費已逼近新台幣4000萬元。（編輯：屈享平）1080818