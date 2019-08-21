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周天成直落二過關 挺進世錦賽16強

最新更新：2019/08/21 17:12
台灣羽球一哥周天成（圖）21日直落二橫掃克羅埃西亞的杜爾金雅克，挺進2019世界羽球錦標賽男單16強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）21日直落二橫掃克羅埃西亞的杜爾金雅克，挺進2019世界羽球錦標賽男單16強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019世界羽球錦標賽男單次輪，以21比14、21比10直落二橫掃克羅埃西亞的杜爾金雅克（Zvonimir Durkinjak），輕鬆挺進16強。

世界排名第2的周天成，在今年瑞士巴塞爾舉行的世界羽球錦標賽，榮膺大會男單第2種子，首輪他歷經3局苦戰，才以2比1扳倒丹麥好手維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）。

有驚無險闖過頭關後，周天成次輪火力全開，今天面對世界排名126名的杜爾金雅克，兩人過去沒有任何交手紀錄，周天成全場掌握主動權，在開局短暫以2比2打平後，接下來用一波5比0攻勢取得超前。

一路領先的周天成，首局最多以13比4領先，在沒有遭遇太多阻力下，先以21比14率先拿下。

首局先馳得點後，次局周天成攻勢更猛，開局就用一波7比0攻勢下馬威，打得對手潰不成軍，最多曾以12比2領先，最終以21比10拍落對手，輕鬆晉級下一輪。

順利安抵16強後，周天成下一輪的對手將是法國好手魯克塞爾（Thomas Rouxel）與新加坡小將駱建佑之間的勝方。

此外，新任球后日本名將山口茜在世錦賽次輪受到傷勢影響，以14比21、18比21爆冷不敵世界排名32的新加坡選手楊佳敏，提前出局。（編輯：張芷瑄）1080821

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