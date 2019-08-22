可愛雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國職籃NBA球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）轉戰洛杉磯快艇，震撼球界；球季開打2個月前，他今天宣布送100萬個書包給南加州學童，踏出回饋家鄉的第一步。

28歲的雷納德是NBA頂尖小前鋒，6月才剛幫助多倫多暴龍推翻金州勇士王朝，生涯第2度拿下NBA年度總冠軍，獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP），沒想到季後決心離開冠軍隊，加入長年星度黯淡的洛杉磯快艇。

雷納德改披快艇戰袍的一大原因，就是為了回到自己成長的南加州。「洛杉磯時報」一則專欄以「雷納德最大的影響力將不是在球場上」為題，描述他重回小學母校的場景。

「你們大家都知道日子有多辛苦。」雷納德對克勞夫岱爾小學（Cloverdale Elementary）的小朋友說：「所以我今天想要從這裡出發，送給南加州一百萬個背包。這是我今年的目標之一，無論在球場上和在球場之外，做出最有意義的貢獻。」

雷納德說：「我覺得這是最棒的起點。我希望大家知道，無論如何快艇隊都會給你們撐腰。」暑假剛結束，洛杉磯學區60多萬學生昨天返校開學。

美國貧富懸殊，洛杉磯郡去年有80%的小學生享有政府提供的午餐費減免計畫，代表有這麼多比例的孩子來自低收入、居無定所或是寄養計畫的家庭。

在雷納德長大的摩利諾谷（Moreno Valley）或是印格塢 （Inglewood），家境清寒孩子的書包裡，除了書本跟文具之外，很常見到的是他們要把換洗衣物等家當都背在身上上學，因為很多人居無定所，每晚睡覺的地方不一樣。

「我想要從我的母校開始，因為這裡對我來說，就是一切的起點。」雷納德在學生餐廳對著小朋友講話，好多學生穿著快艇隊2號球衣。

他說：「我還記得，我跟其他孩子打5對5的時光，或是午餐的時候互相開玩笑，這個餐廳充滿回憶。」

雷納德是南加州在地人，在這個小學畢業之後，到河濱市（Riverside）就讀馬丁路德金恩高中（Martin Luther King High School），效力聖地牙哥州立大學籃球隊2個球季。職籃生涯經歷過聖安東尼奧馬刺、多倫多暴龍之後，與洛杉磯快艇簽下3年合約。（編輯：王永志）1080822