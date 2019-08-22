萊福力優質先發睽違1個月奪勝 兄弟獲3連勝

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在洲際棒球場由富邦悍將對中信兄弟。中信兄弟靠著先發投手萊福力主投7.1局，失3分含2責失，演出優質先發，終場兄弟以6比4取得3連勝，萊福力拿下睽違1個月勝投。

2局上悍將的林哲瑄敲安打後，于孟馗靠著二壘手吳東融失誤上壘，林宥穎再敲出安打，帶有1分打點，先馳得點。不過下個半局彭政閔敲安打後，黃鈞聲遭觸身球，接著王勝偉、吳東融都選到保送，擠回1分，兄弟追成平手。

3局下詹子賢轟出陽春全壘打，兄弟超前比分，這也是詹子賢本季第20支全壘打；6局下兄弟一、三壘有人時，王勝偉擊出高飛犧牲打，之後悍將三壘手楊晉豪發生失誤，再添1分，兄弟取得4比1領先。

7局下兄弟靠著張志豪敲2打點安打，拉開領先差距；悍將在8局上展開反攻，李宗賢保送、胡金龍安打後，高國輝、林哲瑄接連敲安打，各帶有1分打點，接著范國宸再擊出1打點安打，追到僅剩2分落後。

9局上兄弟終結者李振昌順利守成，兄弟還是以6比4奪勝，拿下3連勝，已與Lamigo桃猿沒有勝差、並列第一，不過還要視另一場比賽結果。

兄弟先發投手萊福力主投7.1局，被敲7支安打，投2次保送、4次三振，失3分含2責失，演出優質先發，奪下本季第6勝，也是睽違1個月的勝投，獲選為單場MVP。萊福力賽後表示，「謝謝隊友今天支援分數，後援投手成功把分數守下來，贏下這場勝利。」（編輯：方沛清）1080822