鄭凱文單季10勝10中繼 中職史上第2人

中信兄弟隊投手鄭凱文（圖）接棒「轉運手」，23日與Lamigo桃猿隊比賽平手時接手中繼解危，隊友林智勝3分砲火力支援，鄭凱文成為中職史上第2人單季10勝10中繼。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日

（中央社記者謝靜雯台中23日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊投手鄭凱文接棒「轉運手」，今天與Lamigo桃猿隊比賽平手時接手中繼解危，隊友林智勝3分砲火力支援，鄭凱文成為中職史上第2人單季10勝10中繼。

鄭凱文公元2014、2015年間在球隊定位先發投手，連兩年單季拿下至少10勝，2018年後轉任後援投手，去年後援出賽戰績4勝5敗、16中繼成功，今年後援出賽表現更進化，昨天與富邦悍將隊交手，拿下個人本季第10次中繼成功。

兄弟晚間在洲際棒球場迎戰桃猿，6局兩隊3比3平手，兩人出局、滿壘時鄭凱文接手中繼，三振林立化解掉分危機；6局下半林智勝3分砲，一棒超前比數，鄭凱文拿下勝投，是個人本季第10勝。

鄭凱文成為繼2011年統一7-ELEVEn獅隊投手王鏡銘後單季10勝、10中繼第一人，中職史上第2人，也是繼2012年兄弟官大元後，再度出現後援投手單季拿下至少10勝；王鏡銘的單季10勝中有2勝為先發勝，如果以純後援完成單季10勝、10中繼，鄭凱文為史上第1人。

鄭凱文表示，紀錄不是靠自己就能完成，還要野手、其他隊友幫忙。上場中繼時其實沒太多想法，只希望止住失分，紀錄難得，昨天隊友幫忙留下10中繼紀念球，今天再拿10勝紀念球，打算兩顆球一起收藏。

本季10勝中有7勝對桃猿拿下，鄭凱文說，之前對戰桃猿成績不算突出，桃猿強打多，但職業球員需不停想辦法改變策略、求進步，從強隊桃猿手中拿下這麼多勝很開心。（編輯：李明宗）1080823