美網首輪 喬科維奇小威雙雙輕鬆過頭關

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國網球公開賽男單衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）今天在首輪賽事輕鬆過關；美國名將小威廉絲（Serena Williams）也晉級女單次輪，續朝個人第24座大滿貫單打金盃邁進。

●喬帥拔得頭籌 挑戰衛冕

過去5場大滿貫賽事拿下4座冠軍的塞爾維亞球星喬科維奇，今天以6比4、6比1、6比4輕鬆擊敗世界排名76的西班牙選手卡巴列斯（Roberto Carballes Baena）。

喬科維奇說：「在球場上更自在些，需要花點時間。我在盤末關鍵時刻都把握住優勢、繼續往前邁進，那是最重要的。」

這次比賽，喬科維奇將挑戰成為繼瑞士天王費德瑞（Roger Federer）於2004到2008年5連霸後，首位成功衛冕美網男單冠軍的選手。喬科維奇接下來將面對阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero）。

●威廉絲姊妹雙雙晉級

手捧23座大滿貫女單冠軍的小威廉絲，今天則以兩個6比1輕取2006年曾奪下美網后冠的俄羅斯女將莎拉波娃（Maria Sharapova）。

小威對上莎拉波娃總是特別有心得，今天僅花59分鐘就拿下勝利，將兩人生涯交手紀錄推進到20勝2敗，其中包括近期一波19連勝。

小威說：「每當我遇上她，都會打出個人最佳表現。她是一位太優秀的球員，每次遇上她都得超級專注。」

小威胞姊、7座大滿貫女單冠軍得主大威廉絲（Venus Williams）今天也僅花66分鐘，就以6比1、6比0擊敗中國女將鄭賽賽。

39歲的大威說：「我盡量打出自己的球風。我今天充滿活力，很自然地就有所發揮。」

●梅迪維夫直落三勝 錦織圭自動晉級

俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天僅花85分鐘，即以6比4、6比1、6比2輕取印度籍選手古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）。

梅迪維夫說：「我不能說對自己這場比賽表現感到驚豔，但能用這樣的比數獲勝真的很棒，希望接下來我能繼續打出好成績。」

23歲的梅迪維夫本季贏得45場比賽、6次闖進冠軍賽，都是所有選手中表現最好的。

梅迪維夫說：「如果談到我內心的自信，我會說，我已經有信心能迎接其他大滿貫賽事。」

但他也說：「如果講到我對網球應戰技巧的信心，當然，我進步了不少，但那只是因為，近3週毫無疑問的是我生涯至今的最佳表現。」

其他男單賽事方面，2014年美網男單亞軍，這次大會7種子，日本一哥錦織圭今天因對手傷退自動晉級。

他與世界排名205的阿根廷選手圖盧傑利蒂（Marco Trungelliti）打了47分鐘，當時正以6比1、4比1領先，對手即因背傷棄賽。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080827