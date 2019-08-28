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陳偉殷演3上3下無失分 張育成代守游擊

最新更新：2019/08/28 12:50

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）馬林魚隊台灣左投陳偉殷，今天在對紅人隊的比賽登板，9局上用11球演出3上3下，中止連2場失分，馬林魚最終以5比8落敗；印地安人隊張育成則在8局下代守游擊。

1局上紅人就靠著斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）敲2分全壘打，先馳得點。下個半局一、三壘有人時，馬林魚的狄亞士（Isan Diaz）敲二壘安打，帶有2分打點，追平比數，2局下馬林魚利用連3支安打再得1分，超前比分。

不過，4局上紅人的卡沙里（Curt Casali）敲陽春砲，以3比3追平比數；第5局靠著3支安打攻下2分，6局上桑澤爾（Nick Senzel）補上2分砲，紅人取得7比3領先。雖然6局下馬林魚的阿法羅（Jorge Alfaro）轟2分砲，但7局上紅人也攻下1分。

9局上陳偉殷登板投球，用右外野飛球、三振及二壘方向滾地球，演出3上3下，僅用11球，無失分，中止連2場失分，目前防禦率7.34，終場紅人以8比5擊退馬林魚。

剛升上印地安人大聯盟的張育成，今天對底特律老虎的比賽沒有先發，8局下接替守游擊，並在9局下接住卡斯楚（Harold Castro）擊出的滾地球，傳給一壘手，完成一次守備，沒有打擊機會。（編輯：張雅淨）1080828

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