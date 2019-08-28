黃恩賜投5局飆7次三振 兄弟封鎖獅隊打線

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）中華職棒今天在澄清湖棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，兄弟先發投手黃恩賜主投5局無失分，飆7次三振，加上打線串聯，其中岳東華敲3分砲，以7比0擊退獅隊。

前5局雙方打線都受制於投手，沒辦法拿下分數。直到6局上兄弟展開攻勢，吳東融、王威晨、林智勝接連安打，攻下1分，張志豪再擊出高飛犧牲打，獅隊投捕搭檔換成鄭鈞仁與林祐樂後，才止住攻勢。

8局上兄弟再添分數，王威晨敲三壘安打後，詹子賢補上安打，帶有1分打點，之後岳東華轟出3分全壘打。9局上王威晨獲保送後，代打林書逸敲二壘安打，接著投手暴投掉1分，終場兄弟就以7比0擊退獅隊，單場MVP由擊出勝利打點的林智勝拿下。

兄弟先發投手黃恩賜投5局，僅被敲3支安打，投4次保送、7次三振，沒有失分，拿下本季第3勝。接替投球的鄭凱文則是投2局，僅被敲1支安打，無失分，之後投手群官大元、陳柏豪及王梓安也都沒有失分。

獅隊先發投手亞力克投5.2局，被敲7支安打，沒有出現保送，投出4次三振，失2分，吞下本季第5敗，目前還沒有勝投進帳。

獅隊去年因為撲球導致右肩受傷的吳桀睿，睽違10個多月後，今天終於傷後重返一軍，不過4打數沒有敲出安打，吞下2次三振。（編輯：卞金峰）1080828