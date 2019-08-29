張育成再獲先發機會 推特發言為自己打氣

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的三壘手張育成今天再獲先發機會，打擊4打數沒有安打，守備與隊友聯手演出雙殺。他也在推特感性發言，為自己打氣。

這場比賽前，張育成的推特帳號寫下：「成功不會在一天之內發生，你要知道，人們是如何默默努力，然後才有現在的成就。向所有的拚命三郎致敬。我們都在這裡追逐夢想。」

24歲的張育成是台東的阿美族人，正朝著站穩大聯盟的夢想一步步邁進。他在6月體驗大聯盟初登場，25日在生涯的第3場大聯盟比賽敲出首安及三壘安打。

克里夫蘭的當地媒體報導，例行賽剩下1個月，主力三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）骨折確定缺陣下，這段時間是張育成證明身手，用實力宣告自己在球隊占有一席之地的最佳時機。

張育成3天前的首安加上三壘安打，展現打擊優勢，守備上也有行雲流水的美技，小名Yu（育）音同英語的You（你），全場球迷喊他名字時，別有趣味。他的推特帳號也貼出一張趣味貼圖，大玩Yu與You的諧音笑話。

張育成在推特上頗為活躍，一則貼文說「我是新來的，有沒有推薦的餐廳，Yu很愛吃！」得到不少球迷的熱心回覆，其中還有現居台灣的美國人回應。

張育成另一則自我激勵的推文，則是標籤了嘻哈歌手崔維斯史考特（Travis Scott）與他攀上事業高峰的紀錄片，張育成藉此表達自己追逐夢想的心境，並向其他大聯盟球員表達敬意。

印地安人今天在客場4比2擊敗底特律老虎，張育成的第5場大聯盟出賽，也是第3場先發的機會。不過他4次站上打擊區，2次內野滾地、2次三振，不過守備穩定，接下幾個滾地球，並與隊友合力上演雙殺。

印地安人目前美聯中區排名第2、外卡排名第1，今天以長程火力4比2擊敗分區墊底的老虎，包括基普尼斯（Jason Kipnis）雙響砲、林多（Francisco Lindor）全壘打。（編輯：王永志）1080829