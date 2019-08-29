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第3張射擊奧運門票入袋 陳士魁喊話拚5張

最新更新：2019/08/29 13:23

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣射擊女將林穎欣今天在世界盃射擊賽巴西里約站女子10公尺空氣步槍項目鍍銅，搶下第3張奧運入場券。中華民國射擊協會理事長陳士魁喊話，希望目標拿下5張門票。

陳士魁今天出席「第42屆奧林匹克研討會開幕暨中華奧會及希臘奧會雙邊合作協議簽署儀式」記者會透露，整夜緊盯林穎欣比賽，「緊張一個晚上」。

林穎欣最終以229.9分摘下銅牌，這也是繼田家榛、吳佳穎先前在女子25公尺空氣手槍及女子10公尺空氣手槍取得明年東京奧運參賽資格後，射擊女將所射下的第3張入場券。

陳士魁立目標，射擊在這次奧運能至少搶下5張門票，希望在10公尺空氣手槍、飛靶項目能再有所斬獲，而11月卡達亞錦賽，還有拚奧運門票的機會。

巴西射擊世界盃後續還有男、女子10公尺空氣手槍項目，陳士魁相當期待，並點名郭冠廷、黃維德先前拿坡里世大運在男子10公尺空氣手槍表現不錯，這次僅要求兩人挺進世界盃決賽，「只要進決賽，我們就有希望，決賽變數多，一不小心就有機會占到席次」。

陳士魁也看好擁有奧運參賽經驗的田家榛、余艾玟，她們只要發揮水準，這次在世界盃10公尺空氣手槍項目，都可能進入決賽，而亞運男子10公尺空氣步槍銅牌的呂紹全，同樣有機會。

儘管這次射擊世界盃未舉行飛靶項目，陳士魁認為，包括楊昆弼、林怡君、劉宛渝接下來的比賽仍有爭奪奧運門票的機會，其中林怡君經驗豐富且具爆發力，而劉宛渝雖欠缺國際賽經驗，但近況不錯。（編輯：張雅淨）1080829

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