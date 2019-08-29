恩怨又被炒作 歐尼爾布萊恩忙滅火

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職籃NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩表示，他對當年洛杉磯湖人隊友「俠客」歐尼爾「沒有意見」；歐尼爾也隔空喊話兩人關係「OK的」，還拉湖人剛簽的「魔獸」霍華德躺槍。

布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）攜手替湖人拿下3座NBA總冠軍，但兩人的緊張關係一直是聯盟在2000年代初期的媒體焦點，兩人現都已高掛球鞋。

「OK連線」2015年在網路廣播中言歸於好，但這個月布萊恩在拉斯維加斯受訪時一席如果歐尼爾當年更有職業道德一點「他就會是史上最棒」的話，又被外界拿來炒作兩人恩怨。

歐尼爾聽到布萊恩這樣說，不甘示弱地回嘴：「工作不認真，就不會有你的塑像。」2017年湖人在主場史泰博中心（Staples Center）為歐尼爾立了一座雕像。

當年在雕像揭幕時也在場的布萊恩聽到歐尼爾似乎不爽地回嗆，連忙澄清兩人關係還是很好。

「我對＠俠客沒有意見，我知道大部分媒體都想看我們不對盤，但這種情況不會發生。沒事，我們有愛，而且我們太老，老到吵不起來了。」

歐尼爾也用推特回說「OK的，兄弟」，還不忘拉湖人最近簽下的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）躺槍，說「我看到訪問時，還以為你說的是德歪特（Dwite）咧。你都是這樣拼他的名字（德威特）啊，哈哈。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1080829