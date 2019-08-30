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林子偉腦震盪進傷兵名單 胡智為中繼3局奪勝投

最新更新：2019/08/30 13:35

（中央社記者楊啟芳台北30日綜合報導）波士頓紅襪隊台灣選手林子偉今天因腦震盪進7天傷兵名單，由於小聯盟賽程將在9月初結束，今年無法再出賽。小熊2A的胡智為中繼3局失2分，進帳本季在小熊2A首勝。

台灣時間27日紅襪3A對洋基3A的比賽中，7局上瓦雷拉（Breyvic Valera）擊出左外野深遠飛球，林子偉為了接飛球撞到全壘打牆，也形成二壘安打，8局上林子偉就被換下場。

經過檢查後，判定林子偉有腦震盪現象，紅襪3A今天將他放入7天傷兵名單，不過小聯盟賽事將在9月3日結束，林子偉無法再出賽，大聯盟9月擴編名單也有一定困難度。

林子偉本季在3A出賽59場，敲出55支安打、包含4發全壘打，打擊率2成46；在大聯盟則是出賽13場，敲出4支安打，打擊率2成。

小熊隊2A的胡智為今天在第4局、球隊2比0領先時登板投球，被敲安打後又投出保送，不過讓下一棒擊出雙殺打，再被敲二壘安打，掉1分，接著投出保送，最後送出三振。

胡智為5局下投出三振後，被敲出一發陽春砲，之後再被敲二壘安打，沒有繼續失分。6局下胡智為續投，被敲出2支安打，但無失分。

總計胡智為投3局，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失2分，目前在2A防禦率9.00。終場小熊2A以4比3奪勝，胡智為也進帳勝投，是在小熊2A的首勝。（編輯：張雅淨）1080830

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