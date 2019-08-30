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U18陳柏毓好投何恆佑猛打賞 中華勝巴拿馬

最新更新：2019/08/30 14:41
U18世界盃棒球賽30日在韓國機張郡開打，中華隊開路先鋒何恆佑（圖）4打數敲3支安打，包辦1分打點，助中華隊以4比1擊退巴拿馬，奪下本屆賽事首勝。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年8月30日
U18世界盃棒球賽30日在韓國機張郡開打，中華隊開路先鋒何恆佑（圖）4打數敲3支安打，包辦1分打點，助中華隊以4比1擊退巴拿馬，奪下本屆賽事首勝。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年8月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）U18世界盃棒球賽今天在韓國釜山機張郡開打，中華隊首戰交手巴拿馬，先發投手陳柏毓繳出6局僅失1分好投，及開路先鋒何恆佑演出猛打賞下，中華隊以4比1奪下本屆賽事首勝。

中華隊曾兩度在U18奪冠，但前兩屆都沒有打進複賽，2017年中華隊拿到第7名，上次獲得冠軍是在2010年。本屆U18世界盃共12隊參賽，分為A、B兩組，中華隊與美國、日本、巴拿馬、西班牙及南非分在B組。

3局下中華隊2出局後，蔡佳諺敲出深遠三壘安打，何恆佑再補上安打，帶有1分打點，幫助中華隊先馳得點。4局下鄭宗哲敲二壘安打後，林子豪敲出安打，帶有1分打點，取得2比0領先。

6局上中華隊先發投手陳柏毓被敲安打後，投出2次保送形成滿壘，之後發生投手犯規，失1分，不過接著連續解決2名打者，沒有繼續失分。

中華隊在8局下再度展開攻勢，林政華、蔡佳諺接連敲二壘安打，攻下1分，接著何恆佑再補上安打，加上對方失誤再得1分，終場中華隊就以4比1擊退巴拿馬，奪下本屆U18首勝，明天將在台灣時間11時交手強敵美國隊。

先發投手陳柏毓總計主投6局，僅被敲3支安打，投2次保送，4次三振，失1分演出優質先發，拿下勝投；後援林昱珉、余謙也都沒有失分，其中余謙投2局，飆出4次三振。

中華隊開路先鋒何恆佑25日在與美國隊打交流賽時，被150公里直球直擊頭部，當場倒地。不過今天何恆佑演出好表現，4打數敲出3支安打，包含1支二壘安打，包辦1分打點，為贏球功臣之一。（編輯：吳協昌）1080830

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