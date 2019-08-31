美網混雙詹家姊妹晉次輪 謝淑薇姊弟出局

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）美網混雙台灣4名戰將全數亮相，結果喜憂參半。頭號種子詹皓晴與維納斯昨天直落二闖過頭關，詹詠然與多迪格今天也成功晉級，謝淑薇與謝政鵬搭檔則不敵對手，遭淘汰出局。

詹皓晴與紐西蘭選手維納斯（Michael Venus）2017年奪得美國網球公開賽混合雙打亞軍，本屆再度攜手，昨晚迎戰斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與英國選手肯恩．史庫普斯基（Ken Skupski）。

歷經近一個半小時激戰，詹皓晴與維納斯以7比6（7比4）、7比6（7比5）險勝，晉級16強，接下來將遭遇美國女將克拉齊克（Desirae Krawczyk）與英國選手索茲柏瑞（Joe Salisbury）。

詹詠然與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）名列第4種子，今天對上西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）與英國選手尼爾．史庫普斯基（Neal Skupski）。

詹詠然與多迪格首盤兩度破發，6比4拿下。第2盤第4、5局雙方互破，第6局中段，多迪格右手不適請出防護員治療，所幸沒有大礙，繼續拚戰。關鍵的第8局，詹詠然與多迪格再度破發，下一局保發成功，6比3再下一城，直落二贏球。

台灣網壇一姊謝淑薇一日兩戰，中午與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）雙打，直落二輕鬆闖過頭關。下午與弟弟謝政鵬搭檔混雙，迎戰第5種子的美國女將馬莉卡（Nicole Melichar）與巴西選手索亞瑞斯（Bruno Soares）。

謝淑薇與謝政鵬開賽後屈居劣勢，連丟2個發球局，1比6輸掉首盤。第2盤前6局雙方互保，第7局謝淑薇與謝政鵬又遭破發，在無路可退的第9局，兩人連救2個賽末點，最後保發成功，但第10局未能破發，4比6再輸一盤，首輪遭淘汰出局。（編輯：周永捷）1080831