陳奎儒110欄鍍銀 差0.04秒達奧運標

（中央社記者龍柏安台北1日電）賽前訓練狀況不錯，讓「台灣欄神」陳奎儒對達標充滿期待，今天他在日本富士北麓田徑賽男子110公尺跨欄，飆出本季次佳的13秒36名列第2，距奧運參賽標只差0.04秒。

陳奎儒今年5月曾在台灣國際田徑公開賽跑出本季最佳的13秒34，與2020東京奧運參賽標準13秒32僅差0.02秒，這成績在今年男子110公尺跨欄排名仍高居全球前20。

雖然陳奎儒把達標重心放在今年9月卡達舉辦的世界田徑錦標賽，不過上週他的訓練狀況極佳，也讓他對日本富士北麓田徑賽充滿期待，當他衝線後看到成績，他坦言「有點難過」。

陳奎儒坦言，雖然教練王國慧仍告訴他抱持平常心參賽，對於能否達標順其自然就好，畢竟最重要的比賽還是下個月的世錦賽，他苦笑說：「悶的是又差一點點，應該明天睡醒就好了。」

雖沒能一舉達標，陳奎儒強調，在沒有調整前提下，這樣的成績仍算可接受。他透露，依過去慣例，大賽前的比賽成績也是一項指標，通常大賽表現會再進步，跟前一場比賽相比大約能進步0.1至0.2秒，所以世錦賽若能跑出這樣的成績，那達標就不是問題。

對於今天的比賽過程，陳奎儒坦言起步差了點，在第8至第9個欄架間的速度銜接也不夠順暢，「或許是還沒調整的關係，身體反應比較跟不上，希望接下來返台訓練調整後，這些缺失部分可以改正，再帶動成績提升」。（編輯：唐聲揚）1080901