U18世界盃複賽首戰抗韓 陳柏毓先發搶勝

U18世界盃棒球賽複賽將於5日開打，中華隊首戰將與地主韓國隊交手，由投手群中近況最佳的陳柏毓先發搶勝。圖為8月31日中華隊預賽對美國比賽畫面。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年9月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）Ｕ18世界盃棒球賽複賽明天開打，中華隊首戰將與地主韓國隊交手，由投手群中近況最佳的陳柏毓先發搶勝；韓國可能派出韓職KT巫師隊今年選秀第一指名蘇亨俊或是選擇左投應戰。

U18世界盃棒球賽8月30日起在韓國釜山機張郡開打，預賽賽程今天結束，澳洲隊帶著2勝晉級複賽，中華、日本、南韓、美國帶著1勝1敗晉級，加拿大帶著2敗晉級，6強複賽（超級循環賽）將於明天開打。

中華隊複賽首戰為台灣時間明天早上11時與地主韓國隊交手，6日早上11時與澳洲隊交手，7日下午5時與加拿大交手，超級循環賽程結束後，戰績前兩名打冠軍戰，3、4名爭季軍。

中華隊此次參賽投手群表現不錯，明天複賽首戰，將由預賽對巴拿馬6局失1分、投出優質先發的陳柏毓扛重責。陳柏毓從集訓期間就一直維持不錯的調整狀態，世界盃亮相投出好表現，也受到各國球探、媒體高度矚目，明天複賽首戰再扛重責，希望幫助球隊搶下勝利。

中華隊情蒐小組預測，韓國隊明天有可能派出蘇亨俊（音譯，SO Hyeongjun）先發。他在預賽首戰對荷蘭先發6局飆6Ｋ、無失分，直球球速約落在145公里至148公里間，滑球犀利，有一定的壓制力，但也有可能出其不意派出左投。（編輯：吳協昌）1080904