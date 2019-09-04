中國不敵委內瑞拉 無緣男籃世界盃16強

（中央社北京4日綜合外電報導）地主中國隊今天在世界盃籃球賽一路落後，最終以59比72敗給委內瑞拉，在預賽A組4隊戰績1勝2負排名第3，16強夢碎，接下來只能打17至32名的排名賽，爭奪一席直接晉級奧運資格。

賽前中國與委內瑞拉都是1勝1敗，由於同在A組的波蘭稍早已以3戰全勝之姿確定提前晉級16強，象牙海則是0勝3敗篤定出局，因此這一場交手是決定誰也能取得16強門票的關鍵戰役。

中國隊全場57投19中，命中率僅33%，三分球32次出手更是只有7顆命中，命中率僅22%，半場結束就以23比33落後達10分。

第3節之初與第4節尾聲，中國都曾將落後差距縮小到7分，但都無力再追上去，終場以13分之差吞敗。

中國第一主將易建聯顯露疲態，儘管抓下8記籃板，但上場28分鐘7投3中只得11分；頭號控衛郭艾倫出賽近19分鐘只靠罰球得到區區1分，更是輸球最大因素。

委內瑞拉有4人得分達兩位數，當中以三分球6投3中共攻下15分的吉倫特（Heissler Guillent）表現最佳。

中國籃協主席姚明在場邊看著中國隊贏球無望，表情茫然無助，主場球迷甚至有人流下眼淚，難以相信自家球隊無法晉級下一輪賽事。

由於中國、日本、韓國、伊朗、菲律賓、約旦這6支亞洲球隊全部無緣16強，因此接下來只能搶奪本屆世界盃亞洲分配到的一張直接晉級明年東京奧運門票。

國際籃球總會（FIBA）規定，今年世界盃有7支球隊可以獲得東京奧運的參賽資格，分別是世界盃排名最高的亞洲、非洲和大洋洲各一支球隊，以及排名前兩位的歐洲和美洲球隊。（譯者：徐崇哲）1080904