男籃世界盃複賽 澳洲82比76擊退多明尼加

（中央社南京7日綜合外電報導）世界盃男籃賽複賽L組的澳洲隊今天迎戰多明尼加，澳洲陣中有多名美國職籃NBA球員效力，但完全沒有NBA戰將的多明尼加團隊表現出色且一路緊追，可惜氣力放盡終場以76比82落敗。

這場比賽前兩節多明尼加緊緊苦追，澳洲打得並不輕鬆，半場打完沒有NBA球員加持的多明尼加以38比40落後2分。

到了第3節，多明尼加後衛里茲（Victor Liz）上籃得手追平比數，可惜隨後傳球失誤讓澳洲趁勢要回領先，但多明尼加仍穩紮穩打，前鋒巴艾茲（Eulis Baez）因隊友助攻再添2分追成46比46平手，逼得澳洲趕緊喊暫停讓軍心回穩，第3節打完澳洲以57比52領先5分。

比賽進入決勝第4節，澳洲中鋒藍戴爾（Jock Landale）在時間剩下6分39秒時射進三分球，讓球隊以69比60領先多明尼加，之後藍戴爾與隊友搭配一記空中接力灌籃，將比數拉開到71比60。

終場前1分56秒，效力克里夫蘭騎士的澳洲後衛德拉維多瓦（Matthew Dellavedova）也飆出三分球，比分拉開至80比69，多明尼加終場前緊緊苦追試圖拉近分數，巴艾茲在倒數3秒時的三分長射來得太晚，最終就以76比82無奈吞敗。

帶著預賽3戰全勝晉級複賽的澳洲今天擊敗多明尼加後，目前戰績保持4勝0負的不敗之身，以2勝1負晉級複賽的多明尼加，目前戰績則是2勝2負。

根據國際籃球總會（FIBA）官網的數據，本屆賽事澳洲表現亮眼，關鍵在於無私的團隊合作。澳洲在這4場比賽累計的助攻數達102次，在所有參賽隊伍中僅次於塞爾維亞的123次。

效力聖安東尼奧馬刺的澳洲後衛米爾斯（Patty Mills）表示：「我們球隊最棒的地方在於我們來自世界各地不同的聯盟，但當我們團結在一起時，每個人都明白自己的角色，以及如何能讓球隊變得更好。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080907