周思齊猛打賞兄弟勝獅 鄭錡鴻退役轉任教練[影]

影片來源：麥卡貝運動頻道 YouTube頻道

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟周思齊演出猛打賞，包含一發全壘打，包辦3分打點，助球隊11比3擊退統一獅；另外鄭錡鴻賽前宣布將要退休，目前暫代兄弟牛棚教練。

獅隊於2局上率先展開攻勢，一、二壘有人時林祖傑敲出二壘安打，帶有1分打點，林靖凱再敲2打點三壘安打，取得3比0領先。不過兄弟2局下靠著周思齊敲陽春全壘打，追回1分。

3局下岳東華敲三壘安打後，詹子賢補上安打，兄弟攻下1分；4局下周思齊、高宇杰、王勝偉接連敲安打，再添1分，形成平手；5局下王威晨、詹子賢敲安打後，陳子豪犧牲短打，蘇緯達擊出1打點滾地球，兄弟取得領先。

兄弟7局下攻下大局，滿壘時林智勝擊出內野安打，帶有1分打點，接著周思齊、高宇杰、吳東融皆敲安打，各帶有2分打點，單局攻下7分，終場兄弟就以11比3擊退獅隊，目前仍暫居下半季第一，富邦悍將以1.5場勝差位在第二。

單場MVP由周思齊拿下，此戰4打數敲出3支安打，包辦3分打點、跑回3分。勝投則是先發投手紐維拉，主投7局被敲7支安打，投2次保送，飆出11次三振，失3分演出優質先發。

由於兄弟投手教練佛斯特回美國陪妻子待產，近期兄弟一軍牛棚教練會由鄭錡鴻暫代。今天賽前鄭錡鴻也宣布要高掛球鞋、轉任教練，職業生涯從美職到中職共15年，正式劃下句點。

鄭錡鴻於2011年回到中職加入兄弟象，累積205場出賽，包含74場先發，拿下28勝30敗，防禦率5.27；本季鄭錡鴻在一軍沒有出賽紀錄，在二軍也僅出賽6場。（編輯：張銘坤）1080907