男籃世界盃複賽 美國全員皆兵69比53擊敗希臘

（中央社深圳7日綜合外電報導）美國隊今天展現全員皆兵的特色，在「天行者」華克的帶領下，以69比53的16分之差收拾幾乎只能仰賴「字母哥」安特托昆博的希臘隊，在世界盃籃球賽複賽K組第一戰收下勝利。

榮獲NBA 2018-19球季最有價值球員（MVP）的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）一開賽來勢洶洶，包辦全隊9分當中的7分；不過美國隊後衛密契爾（Donovan Mitchell）也不甘示弱拿下5分，加上其他隊友相助，美國隊首節結束以19比17超前2分。

第2節起美國隊攻擊面開始擴散，只要有上場的人都能加入得分行列，小前鋒布朗（Jaylen Brown）與中鋒特納（Myles Turner）紛紛助拳；希臘除了安特托昆博之外，僅有小前鋒帕帕佩楚奧（Ioannis Papapetrou）和控衛史洛卡斯（Kostas Sloukas）提供火力支援。上半場打完，美國以38比25領先達兩位數。

第3節安特托昆博依舊孤掌難鳴，還犯下一次違反運動道德犯規，讓美國隊後衛華克（Kemba Walker）罰兩球加上握有控球權。安特托昆博還出現一次兩罰都不進的窘況。美國隊替補後衛懷特（Derrick White）此節也挺身貢獻，砍進6分。雙方在這節比數拉開到54比37，美國領先17分。

最後一節希臘一度追到50比61落後11分，但無力再縮小差距，最終就以16分之差敗北。

美國隊12人當中，除了主將塔特姆（Jayson Tatum）前一戰在1分險勝土耳其隊的延長賽尾聲扭傷左腳踝，今天只能作壁上觀，以及中鋒羅培茲（Brook Lopez）沒上場外，其餘10人有9人均有得分，華克三分球投6中3攻下全隊最高的15分，另有6次助攻。安特托昆博也進帳15分，外加13籃板。

帶著預賽3戰全勝晉級複賽的美國今天擊敗希臘後，目前戰績4勝0負積分8分在K組暫居龍頭。捷克今天稍早以93比71爆冷大勝巴西後，兩隊以3勝1負積分7分並列第二，2勝2負積分6分的希臘則是墊底。（譯者：徐崇哲）1080907