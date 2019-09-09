男籃世界盃希臘贏捷克 勝分不足仍無緣8強

（中央社深圳9日綜合外電報導）世界盃籃球賽複賽K組希臘今天出戰捷克，「字母哥」安特托昆博領軍的希臘雖然以84比77拿下勝利，但是勝7分沒有超過晉級8強所需的12分，確定與8強無緣。

美國與巴西稍後將進行K組另一場賽事，若美國獲勝，美國將確定和捷克一起挺進8強。

賽前K組戰績以美國4勝0敗最佳，捷克和巴西都是3勝1敗，希臘則是2勝2負墊底，比較得失分差後，希臘若想打入8強，今天不但得要收拾捷克，勝分還必須至少有12分。

開賽之初陣中獲選NBA 2018-19球季最有價值球員（MVP）的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）跳球由希臘取得球權，曾效力NBA曼菲斯灰熊的卡拉塞斯（Nick Calathes）隨即3分線外長射首開紀錄。

之後控衛史洛卡斯（Kostas Sloukas）跳投添得2分，比賽進行僅39秒希臘就5比0先聲奪人，展現志在必得企圖心，捷克波哈茨克（Jaromir Bohacik）雖在三分線弧頂位置還以顏色，全隊卻無法擺脫對手壓制，首節打完希臘以18比12領先。

進入第2節，希臘又是靠著卡拉塞斯飆三分球率先得分，曾效力於NBA休士頓火箭的帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）也在三分線外錦上添花，26比17領先9分逼得捷克喊停。

軍心回穩的捷克開始反攻，穩紮穩打追回失分，NBA新球季即將效力芝加哥公牛的後衛沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）助攻，三分線外遊走的中鋒赫魯班（Vojtech Hruban）長射建功，雙方戰成31平手，半場打完，捷克反以33比32超前。

易籃再賽來到第3節，兩隊陷入拉鋸戰互有超前，這時「字母哥」安特托昆博的胞兄塔納西斯．安特托昆博（Thanasis Antetokounmpo）挺身而出，先是上籃得手助球隊取得48比46超前，接著時間剩下1分38秒三分線外長射球進，希臘取得5分領先。

不讓塔納西斯專美，字母哥也秀了一記2分跳投，但是塔納西斯更勝一籌，上籃再得手並展現空中接力灌籃美技，希臘以57比49領先8分結束第3節。

決勝第4節，希臘一度把比分拉開至65比53領先12分，眼看情勢一片大好，終場前不到3分鐘，捷克後衛沙托蘭斯基拋射2分進帳，以及波哈茨克（Jaromir Bohacik）三分長射中的，捷克追成68比70只落後2分，希臘趕緊叫停。

重整旗鼓後，希臘普林泰齊斯（Georgios Printezis）的勾射與他在關鍵時刻助攻，使卡拉塞斯三分線外得手穩住陣腳，可惜希臘未能擴大領先優勢，儘管最後以84比77取勝，仍無法擠進最後8強行列。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080909