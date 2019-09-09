男籃世界盃美國打敗巴西 8強遭遇法國

（中央社深圳9日綜合外電報導）世界盃籃球賽複賽K組美國今天出戰巴西，美國從第3節後半段開始拉開差距，終場89比73獲勝，以K組第一之姿晉級，8強賽將對決法國。同組排名第二的捷克將於8強對上澳洲。

由於K組稍早希臘以84比77打敗捷克，兩隊同為3勝2負，助賽前4勝0負的衛冕軍美國提前取得8強門票，因此巴西（賽前3勝1負）若要晉級8強，一定得扳倒美國才行，因此此戰打來激烈。

首節巴西準頭不佳，投籃命中率僅37%，不過籃板球以13比8占上風，其中包含搶了6顆進攻籃板，前10分鐘打完美國僅以21比18領先3分。

第2節開賽將近3分鐘，巴西教頭彼卓維契（Aco Petrovic）認為子弟兵瓦瑞喬（Anderson Varejao）在籃下被犯規但裁判未吹判，極為不滿的他在場上大聲咆哮，因而吃下技術犯規被趕出場。

得分後衛班尼特（Vitor Benite）本節大發神威，包括3顆三分球在內總共砍下15分，一度助巴西將比分追成33比33平手。然而美國接下來發動一波8比0攻勢，得到喘息空間，上半場打完美國以43比39略微領先。

第3節前半段雙方還有來有往，但到了這節尾聲稍微拉開差距，尤其美國隊後衛史瑪特（Marcus Smart）一記壓哨三分球更讓全隊士氣大振，美國以67比56將比分差距拉大到雙位數。

末節巴西一洩千里，攻勢全由美國主導，終場美國以89比73的16分之差勝出。

美國隊以「天行者」華克（Kemba Walker）的16分、5助攻以及中鋒特納（Myles Turner）的16分、8籃板、2阻攻貢獻最大，巴西則以班尼特的21分最突出。

稍早澳洲在複賽L組以100比98險勝法國，拿下分組第一，法國屈居第二，因此美國將以K組第一身份在11日的8強之戰對上法國，捷克則於同日與澳洲交手。（譯者：徐崇哲）1080909